Министры финансов стран "Большой семерки" (США, Канада, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония) сегодня одобрят введение потолка цен на российскую нефть.

Об этом пишет Financial Times.

Потолок цен должен заработать с 5 декабря, на российские нефтепродукты - с 5 февраля.

При этом, страны G7 надеются, что к введению потолка цен на российские нефть и нефтепродукты присоединится Индия.

Стоит напомнить, что в ближайшее время в ЕС должно вступить эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Будет ли оно заменено на возможность поставок нефти с ограниченной ценой - пока непонятно.

Впрочем, Россия заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен.

Напомним, западные чиновники хотят ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы таким образом сократить доходы России, сохраняя при этом достаточное количество нефти на мировых рынках - чтобы предотвратить новый скачок и без того высоких цен.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает темпы поставки нефти в южную Европу в обход санкций.

Также мы писали, что в США обеспокоены изготовлением Индией экспортного топлива из сырой российской нефти.

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