Регулятор ЕС разрешил уполномоченному российскому банку до конца года проводить платежи за транзит нефти через Украину, заявили в компании "Транснефть", передает РИА Новости.

Напомним, в рамках шестого пакета санкций ЕС наложил эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов из России в страны Евросоюза морским путем и на содействие их доставки в третьи страны. До полного введения эмбарго предусмотрены переходные периоды.

На поставки сырой нефти - до 5 декабря 2022 года, нефтепродуктов - до 5 февраля 2023 года. Под санкции также попал "Национальный расчетный депозитарий" РФ.

Запрет не касается поставок нефти по трубопроводам. Помимо этого эмбарго не касается нефти и нефтепродуктов, которые поставляются в ЕС через Россию, но добываются в других странах и не принадлежат субъектам РФ.

Напомним, "Укртранснафта" 4 августа остановила транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в сторону Чехии, Венгрии и Словакии в связи с неуплатой российской "Транснефтью" авансового платежа за транспортировку нефти.

10 августа, после получения платежа от венгерской компании, "Укртранснафта" возобновила прокачку. Также по данным Reuters, один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину.