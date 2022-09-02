Главы Минфинов стран G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Sky News.

В заявлении G7 говорится о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного потолка.

При этом сам размер этого "потолка" (то есть, максимальная цена российской нефти) ещё обсуждается.

"Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти, запретив такие услуги, как страхование и предоставление финансов судам, перевозящим российскую нефть по цене выше согласованного предела", - заявил министр финансов Великобритании Надхим Захави, пишет репортер Sky News Тамара Коэн.

Также российские СМИ пишут, что страны G7 намерены разработать и "механизм смягчения", чтобы "уязвимые страны" могли иметь доступ к российским энергоносителям.

Тем временем на встрече министров энергетики G20 выступил глава российского ведомства Николай Шульгинов, который заявил, что такие "односторонние ограничения провоцируют перебои в энергопоставках и рост мировых цен на энергоресурсы".

Встреча министров энергетики G20 завершилась без принятия согласованного документа, заявили в Минэнерго РФ.

Ранее Financial Times писала, что потолок цен на нефть должен заработать с 5 декабря, а на российские нефтепродукты - с 5 февраля.

Западные чиновники хотят таким образом сократить доходы России, сохраняя при этом достаточное количество нефти на мировых рынках - чтобы предотвратить новый скачок и без того высоких цен.

При этом Россия заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен.

Напомним, что в ближайшее время в ЕС должно вступить эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Будет ли оно заменено на возможность поставок нефти с ограниченной ценой - пока непонятно.

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