В Германии в ночь с 1 на 2 сентября резко выросли розничные цены на топливо, потому что перестала действовать государственная скидка на летние месяцы.

Об этом пишет Bild.

Цены выросли сразу после полуночи, в некоторых случаях почти на 50 евроцентов.

Например, дизель в Германии сейчас стоит 2,19 евро.

СМИ отмечает, что перед повышением автозаправочные станции не отпускали бензин по низкой цене или повышали цены еще до официальной отмены скидки.

Отметим, что, по данным Financial Times, сегодня министры финансов G7 одобрят введение потолка цен на российскую нефть с 5 декабря.

При этом в РФ пригрозили не поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен на энергоносители.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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