Сети АЗС вывесили новые ценники на автогаз. Средняя цена топлива за месяц снизилась на 2,89 грн/л - до 26 гривен (то есть почти на 10%).

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95".

Самую низкую цену выставила сеть "Авантаж 7" - 23,95 грн/л.

На станциях ОККО и WOG автогаз за месяц подешевел на 2,28 грн/л и 2,38 грн/л, до 26,92 и 26,86 грн/л соответственно.

На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 3,14 и 4,00 гривни, до 25,63 и 26,48 грн/л соответственно.

В пределах 2,42-3,5 грн уменьшили цены сети "БРСМ-Нафта" и "Нефтек" - до 26,10 и 25,49 грн/л.

На 1,34-4,00 грн подешевел автогаз в сетях Shell, Chipo, BVS, "Овис" и других.

Напомним, что на днях Рада поддержала в первом чтении возврат акцизов на топливо. Предполагает возврат акциза на и на автогаз - 52 евро за 1 тысячу литров.

Напомним, что акциз на топливо был отменен в марте для стимулирования активности бизнеса в период войны. 16 августа Верховная Рада провалила этот законопроект, так как он вызвал возмущение общественности - возвращение акцизов подстегнёт рост цен.

Как писала "Страна", принятие законопроекта о возвращении акциза будет означать удорожание бензина. По предварительным подсчетам, это увеличит стоимость топлива на 4-4,5 гривны за литр, что, вполне вероятно, сразу повлечет за собой рост цен на другие товары.

Однако в Кабмине считают, что возврат акциза на топливо не повлияет на его стоимость для населения. Такое заявление сделал первый заместитель министра экономики Денис Кудин, говорится в сообщении на сайте Минэкономики.