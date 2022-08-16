Рада "провалила" принятие законопроекта о возвращении акцизного сбора на топливо на уровне 100 евро/1000 литров.



Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.







"Ставили голосование дважды, это не случайность, а позиция парламента", - пишет нардеп.



По словам Железняка, законопроект депутаты дважды не включили в повестку дня (218 голосов "за"). "Слуги народа" дали всего 186 голосов "за". Голосов депутатских групп-сателлитов партии власти ("Довира", "За будущее", "Восстановление Украины") не хватило.



"Страна" уже рассказывала, какие законопроекты приняла Рада в среду. Среди них - поддержка усиления экоинспекции, ослабление Prozorro, контроль за пиротехникой и другие решения.



Ранее мы писали, что принятие этого законопроекта будет означать удорожание бензина. Документ внесло в Раду правительство, которое предлагало восстановить ставку акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров.

По предварительным подсчетам, это увеличило бы стоимость топлива на 4-4,5 гривны за литр - что, вполне вероятно, повлекло бы за собой рост цен на другие товары.

Аргументация возврата акцизов - отсутствие денег для строительства и ремонта дорог. По расчетам правительства, которое и выступает инициатором закона, это принесло бы примерно 2 миллиарда гривен в месяц.

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