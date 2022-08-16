Во вторник, 16 августа, на биржах Европы цены на газ пробили отметку 2500 долларов за тысячу кубометров.

В российском Газпроме заявили, что, по консервативным оценкам, если такая тенденция сохранится, то зимой цены могут превысить уровень 4 тысячи долларов за 1 тысячу кубов.

Вчера мы писали, что газ в Европе подорожал до 2 400 долларов за кубометр впервые с начала марта.

На фоне сокращения "Газпромом поставок газа в Европу по газопроводу "Северный поток - 1" и роста цен на голубое топливо многие страны начали испытывать его дефицит. Так, представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов от необходимого.

Также мы писали, что в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа. Как пишет Bild, Германия зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии.

Вместе с тем Венгрия начала получать российский газ сверх контрактов после поездки своего министра в Москву.