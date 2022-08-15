Цена газа в Европе во время торгов поднялась выше 2 400 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с начала марта.

О взлете цен свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В разгар торгов, вечером 15 августа, цена на газ резко поднялась почти до 2 350 долларов за тысячу кубов, а затем превысила и отметку 2 400 долларов. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 412 долларов за 1 тысячу кубометров, или 228,895 евро за МВт·ч.

Общий рост стоимости газа с начала дня превысил 11%.

На фоне сокращения "Газпромом поставок газа в Европу по газопроводу "Северный поток - 1" и роста цен на голубое топливо многие страны начали испытывать его дефицит. Так, представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов от необходимого.

В Украине газовый кризис резко осложняет война. Недавно Россия нанесла удары по нескольким ТЭЦ в Харьковской области, поэтому жителей частного сектора населенных пунктов региона призвали задуматься об альтернативных источниках отопления.