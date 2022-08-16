Верховная Рада провела заседание во вторник, 16 августа.

Нардеп Ярослав Железняк публикует список законопроектов, принятых сегодня:

№5159 - ведение Единого реестра стратегической экологической оценки - за основу (232);

№5160 - право экоинспекции составлять соответствующие протоколы об административных правонарушениях "Нарушение законодательства в сфере СЕО" - сразу направление на повторное первое чтение (234);

№5886 - новый закон о государственной статистике - в целом (255);

№6537 - очередная попытка ослабить контроль за "Прозорро" - за основу (259);

№7163 - устанавливает особенности осуществления некоторых закупок для гарантированного обеспечения потребностей обороны в период введения военного положения - в целом (255);

№7438 - усиление контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий - за основу (250);

№7669 - бюджетные изменения, убирающие норму, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды и выплату долгов - включение в повестку дня и сокращение сроков подачи альтернативных (229);

№4366 - внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг) - за основу (251);

№7486 - предоставление права регуляторному органу принимать решение о необходимости дополнительной отсрочки выполнения пользователями радиочастотного спектра условий лицензий сроком до двух лет с момента прекращения или отмены военного положения - в целом (266);

№7487 - упрощение условий предоставления отдельных земельных участков для размещения технических средств и сооружений электронных коммуникаций - в целом (253);

№7431 - избрание меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения - в целом (282);

№7630 - внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о закрытии уголовного производства в связи с декриминализацией деяния - за основу (249);

№7433 - изменение подхода к расчету количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью - за основу (251);

№7345 об особенностях деятельности Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания во время военного положения - в целом (245);

№6101 - предоставление КМУ полномочий по определению порядка отчуждения или передачи в аренду (наем) имущества государственных акционерных обществ - за основу (239);

№7442 - упрощение доступа субъектов хозяйствования, ставших неплатежеспособными из-за войны судебных процедур банкротств - за основу (229);

№6341 - Закон об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности - за основу (257);

№5742 - урегулировать вопрос присоединения территориальных общин к ранее организованному на договорной основе сотрудничеству территориальных общин - за основу (255);

№7353 - единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью, причиненный во время войны во время прохождения публичной службы и осуществления профессиональной журналистской деятельности - за основу (267).

Напомним, что вчера "Страна" рассказывала, что приняла Рада на заседании в понедельник: обращение к миру, "таможенный безвиз" и поддержка волонтеров.