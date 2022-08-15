Верховная Рада провела заседание в понедельник, 15 августа.

Мы уже сообщали, что на нем народные депутаты продлили военное положение и мобилизацию до 21 ноября, избрали двух новых членов Высшего совета правосудия, приняли законопроект о принудительном изъятии имущества во время войны и увеличили расходную часть бюджета.

Помимо этого постановлением №7667 парламент обратился к ООН, Евросоюзу, МАГАТЭ, ОЭСР и ОБСЕ из-за ситуации на Запорожской АЭС, которую депутаты называют "актом ядерного терроризма" РФ.

Рада просит ввести санкции против Росатома и РФ, направить международную миссию на ЗАЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом оттуда российских военных.

Постановлением №7622 Рада также обратилась к Группе по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с призывом приостановить членство РФ в FATF и внести ее в "черный список".

Принятый в целом закон №7420 приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза, так называемому "таможенному безвизу". Закон предусматривает присоединение к компьютеризированной транзитной системе NCTS, а также внедрение европейских таможенных практик в Украине, подготовку законодательства к выполнению организационных процедур для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.

Законопроект №7453 призван не допустить снижение коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физлицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения. Это даст возможность исключать период страхового стажа для исчисления пенсии.

Также Верховной Радой сегодня были приняты следующие решения:

№7549 - Изменение названия Комитета на Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений - (291 голос "за");

№5748 - Определение понятия "мобинга" и закрепление запрета совершения в отношении работника действий, направленных на унижение его достоинства и чести - за основу (296 "за");

№4558 - усовершенствование правового регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами - за основу (266);

№7581 - усовершенствование системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 - за основу (290);

№5737 - освобождение от налогообложения предоставления пациентам лекарственных средств по сочувствию - за основу (276);

№7365 - об административных правонарушениях по усилению административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств - за основу (263);

№5337 - устранение неудобств и бюрократизации в процессе государственной регистрации, снятие с учета транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования принадлежащих предприятиям ВСУ - в целом (291);

№6222 - устранение дискриминации грузоотправителя при привлечении его к административной ответственности - за основу (288);

№6230 - регулируется порядок принятия на службу гражданской защиты граждан Украины для нужд органов и подразделений гражданской защиты и уточняются условия контракта - за основу (245);

№7506-1 - не включение в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход сумм благотворительной помощи на армию, здесь также поддержана правка об амнистии капиталов до 1 марта 2023 года - в целом (292);

№5091 - о гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем - в целом (257);

№7363 - поддержка волонтерской деятельности, в том числе предоставление правовой, финансовой, организационной, методической, информационной помощи волонтерам - в целом (276);

№7364 - изменения налогового законодательства, направленные на поддержку волонтерской деятельности - в целом (281).

Не набрал голосов даже в первом чтении законопроект №7575 о процедуре приватизации государственного и коммунального имущества, которое находится в налоговом залоге.

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