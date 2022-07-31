Украинцы хотят, чтобы военным увеличили зарплату. Фото: Страна

Петиция об увеличении зарплаты военнослужащим за счет надбавок народных депутатов набрала необходимые 25 тысяч голосов и теперь должна быть рассмотрена президентом Украины.

"Поднять заработную плату военнослужащим ВСУ с 30 000 грн до 50 000 грн, а также с 100 000 грн до 150 000 грн за счет отмены и снятия всех надбавок с народных депутатов Украины", - говорится в тексте петиции.

Народных депутатов предлагают лишить:

  • надбавок за интенсивность работы, составляющих 100 процентов должностного оклада;
  • премий за личный вклад в общие результаты работы;
  • материальной помощи на оздоровление во время очередного отпуска (в размере не более должностного оклада).

После набора необходимого количества подписей президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на петицию.

Скриншот с сайта президента Украины

Ранее "Страна" писала, что в Минобороны сообщили, что еще не все украинские военные получили дополнительные выплаты в 30-100 тысяч гривен, но платежи продолжаются и беспокоиться не стоит.

Также мы рассказывали, что петиция об установлении зарплаты всем депутатам и министрам на уровне минимальной набрала необходимые 25 тысяч голосов за первые полтора месяца. Теперь ее обязан рассмотреть президент.

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