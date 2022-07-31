Петиция об увеличении зарплаты военнослужащим за счет надбавок народных депутатов набрала необходимые 25 тысяч голосов и теперь должна быть рассмотрена президентом Украины.

"Поднять заработную плату военнослужащим ВСУ с 30 000 грн до 50 000 грн, а также с 100 000 грн до 150 000 грн за счет отмены и снятия всех надбавок с народных депутатов Украины", - говорится в тексте петиции.

Народных депутатов предлагают лишить:

надбавок за интенсивность работы, составляющих 100 процентов должностного оклада;

премий за личный вклад в общие результаты работы;

материальной помощи на оздоровление во время очередного отпуска (в размере не более должностного оклада).

После набора необходимого количества подписей президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на петицию.

Ранее "Страна" писала, что в Минобороны сообщили, что еще не все украинские военные получили дополнительные выплаты в 30-100 тысяч гривен, но платежи продолжаются и беспокоиться не стоит.

Также мы рассказывали, что петиция об установлении зарплаты всем депутатам и министрам на уровне минимальной набрала необходимые 25 тысяч голосов за первые полтора месяца. Теперь ее обязан рассмотреть президент.