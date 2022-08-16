Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом установить зарплаты депутатам на уровне минималки, а также отменить премии и льготы в пользу армии.

Зеленский ответил, что обеспечение армии и социальная защита - неизменные приоритеты государства, а зарплаты чиновникам начисляются согласно установленным законам.

Тем не менее, Зеленский обратился к премьеру и главе Верховной Рады "с просьбой обработать изложенные в электронной петиции предложения".

Напомним, авторы петиции обосновывают свое предложение тем, что "депутаты - люди не бедные, потерпят".

"Терпеть должны все, а не только простые люди", - говорится в петиции, которую поддержали более 31 тысячи человек.

Отметим, что украинцы собрали нужные подписи также под петицией об увеличении зарплаты военных за счет надбавок депутатов.

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