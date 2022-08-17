Возврат акциза на топливо не должен повлиять на его стоимость для населения.

Такое заявление сделал первый заместитель министра экономики Денис Кудин, говорится в сообщении на сайте Минэкономики.

"Акциз – это главный механизм наполнения дорожного фонда. Враг разрушает нашу инфраструктуру – дороги, мосты, очень нужные для экономики. Следовательно, нужен источник средств для их ремонта. И этот источник – дорожный фонд", – заявил Кудин.

Акциз на топливо был отменен в марте для стимулирования активности бизнеса в период войны. Теперь правительство хочет его вернуть, но Верховная Рада 16 августа провалила соответствующие законопроекты.

Ранее "Страна" писала, что принятие законопроекта о возвращении акциза будет означать удорожание бензина. По предварительным подсчетам, это увеличит стоимость топлива на 4-4,5 гривны за литр, что, вполне вероятно, сразу повлечет за собой рост цен на другие товары.