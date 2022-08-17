В Кабмине считают, что возврат акциза на топливо не повлияет на его стоимость для населения
Возврат акциза на топливо не должен повлиять на его стоимость для населения.
Такое заявление сделал первый заместитель министра экономики Денис Кудин, говорится в сообщении на сайте Минэкономики.
"Акциз – это главный механизм наполнения дорожного фонда. Враг разрушает нашу инфраструктуру – дороги, мосты, очень нужные для экономики. Следовательно, нужен источник средств для их ремонта. И этот источник – дорожный фонд", – заявил Кудин.
Акциз на топливо был отменен в марте для стимулирования активности бизнеса в период войны. Теперь правительство хочет его вернуть, но Верховная Рада 16 августа провалила соответствующие законопроекты.
Ранее "Страна" писала, что принятие законопроекта о возвращении акциза будет означать удорожание бензина. По предварительным подсчетам, это увеличит стоимость топлива на 4-4,5 гривны за литр, что, вполне вероятно, сразу повлечет за собой рост цен на другие товары.