Компания Apple поднимет цены на смартфоны, которые выпустят в 2022 году из-за роста затрат на производство.

Об этом пишут в СМИ.

Как сообщил известный инсайдер LeaksApplePro, стоимость нового iPhone 14 вырастет в среднем на $100.

Исключение - базовый iPhone 14. Он будет продаваться по цене около $800, как iPhone 13.

Самый дорогой смартфон в линейке с накопителем на 1 терабайт может быть оценён в $1700.

Также рост цен связывают с расширенным функционалом, в iPhone14 заявлена аппаратная поддержка спутниковой связи.

Напомним, это уже не первое заявление Apple о возможном будущем удорожании смартфонов. Ранее, 5 июня, компания уже анонсировала повышение цен на iPhone по всему миру. Тогда уточнялось, что некоторые модели могут подорожать как раз на $100. Также представителями компании было сделано заявление о том, что рост цен коснётся не только новых iPhone, но и ноутбуков MacBook, моноблоков iMac и других продуктов бренда, включая наушники.

Также, в начале августа, мы рассказывали, что визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань может задержать выход iPhone 14, запланированный на сентябрь 2022 года.