В ближайшие месяцы электроника в Украине может подорожать как минимум на 45%. Рост цен возможен на фоне НДС 20% и девальвации курса гривны на 25%.

Об этом заявил основатель ритейлера электроники и бытовой техники АЛЛО Дмитрий Деревицкий в интервью "Экономической правде".

Он рассказал, что первоначальным фактором роста цен стало возвращение с 1 июля налогообложения импортных операций, а вторичным - повышения цен на товары.

"Импортные товары подорожали на 20%. А те товары, которые облагались пошлиной (преимущественно электроника) в 10-16% вместе с НДС, подорожали на 30-36%. То есть с 1 июля цены выросли на 20-36% в себестоимости "Потом через двадцать дней Национальный банк девальвировал курс гривны на 25%. Это стало вторым фактором, который повлиял на удорожание электроники", - сказал основатель АЛЛО.

Деревицкий говорит, что импортные товары могут уже в ближайшие четыре-пять месяцев подорожать на 45%-60%.

Ранее мы писали, что годовая инфляция ускорилась до 22,2% и рассказывали, что подорожало больше всего.

Также сообщали, что платежеспособность гривни за два следующих года упадет вдвое.