В ближайшие месяцы в Украине прогнозируется новый рост цен.

Об этом заявила гендиректор торговой оптовой компании "Метро Украина" Елена Вдовиченко в интервью "НВ".

"С началом боевых действий мы видим рост цен на 15−20%. Есть группы товаров, которые подорожали почти вдвое, например, гречка. Следующее изменение цен прогнозируем в ближайшие месяцы", - сообщила она.

По словам Вдовиченко, причина предстоящего роста цен – удорожание логистических затрат, стоимости сырья и снижение курса гривни.

Ранее "Страна" писала, что по данным на конец июня индекс доступности продовольствия (ИДП) в Украине упал на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло из-за подорожания основных продуктов питания.

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