В Украине зашкаливают цены на арбузы и дыни. Арбузы в среднем стоят 30-40 гривен за килограмм, а ценники на дыни - 20-50 гривен за килограмм (но могут достигать и 200-300 гривен, в частности, на узбекскую продукцию). Это в несколько раз дороже, чем в прошлом году.

Учитывая, что бахчевые - товар достаточно увесистый, украинцам приходится выкладывать за арбузы по 250-300 гривен, а узбекский дыни и вовсе стали золотыми - некоторые вытягивают на тысячу гривен и больше.

Для сравнения: в захваченном россиянами Херсоне, откуда бахча в остальные регионы страны не поехала, арбузы с поля продают по 50 копеек за килограмм. В торговых сетях большинства регионов Украины продают импортные арбузы и дыни - из Турции, Греции, Румынии и др.

Но порядка 20% предложения - отечественная продукция (из Закарпатья, Днепропетровской, Полтавской и других областей). При этом, что удивительно, ценники на закарпатские и полтавские арбузы практически такие же, как и на турецкие.

Что и возмущает людей. Арбузная тема уже разошлась по соцсетям, и переросла, собственно, продуктовый вопрос. Украинцы рассуждают, почему местные фермеры позволяют себе спекулировать в такое тяжелое время. Аграрии же в свою очередь, говорят о резком увлечении расходов на все - от семян до логистики.

"В принципе ситуация с арбузами показательна: как только на рынке начинает доминировать дорогой импорт, цены отечественных производителей тут же под него подтягиваются. Продавать дешево никто не будет. Такая же ситуация будет характерна для многих сегментов плодоовощного рынка, по которым намечается дефицит отечественной продукции, в частности, по луку", - говорит руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Разбирались, почему арбузы и дыни стали деликатесом.

Сезон закарпатских арбузов

Ценники на арбузы в 30-40 гривен в разгар бахчевого сезона откровенно раздражают многих украинцев.

"Цена на закарпатский арбуз -30 гривен за кило. Можете считать меня коммунистом, но я считаю, что это - аморально. Когда у нас родные арбузы в сезон стоят так же как ананасы, привезенные за 10 000 километров. Чистая спекуляция в условиях отсутствия арбузов херсонских", - написал в Фейсбуке журналист Егор Чечеринда.

"35 гривен у нас в Одессе. Как и все другое, подорожало так, что я этим летом многие овощи тупо не покупаю. Арбуз покупаю порезанный", - сетует Елена Добровольская.

Фермеры при этом жалуются на неурожай, а также рост цен на все - от семян до средств защиты растений и логистики. И утверждают, что никаких «спекуляций» нет, и сверхприбылей они не зарабатывают.

"Те, кто выращивает, хотя бы для себя, не удивляются ценам. Не может оно сейчас дешево стоить. Семена, бензин, обработка, да и заработать же что-то нужно", - отмечает Анна Островерх.

"Если бы была конкуренция с херсонскими арбузами, то не было бы арбузов по 30. Несмотря на ваш труд и все остальное. А это просто использование монопольного положения. Антимонопольное законодательство, нет, не слышали", - парирует жительница Днепропетровской области Нина Гарник.

Хорев говорит, что в случае с арбузами и дынями, выращенными в не совсем благоприятных для них регионах, аргумент "неурожая" можно приводить практически всегда.

"Арбузу нужен полив, солнце и жара. В Закарпатье идут дожди, регион постоянно заливает. Понятно, что для бахчи это - ЧП", - отметил эксперт.

Как бы то ни было, люди жалуются, что не могут позволить себе купить в этом году целый арбуз - очень дорого, ценник доходит до 300 гривен и даже больше, что по карману далеко не всем. Некоторые даже в шутку требуют ввести ценовое регулирование на арбузы.

Херсонский синдром

На самом деле ситуация с бахчевыми показательна.

"Традиционно 80% предложения на рынке обеспечивала продукция их Херсона, которой в этом году по понятным причинам нет. Херсонские арбузы уходят в Крым и Россию, чем, кстати, недовольны краснодарские фермеры, так как наша бахча обваливает им цены, а местный рынок, который и так традиционно профицитный, сейчас просто завален "лишними" арбузами. У херсонских фермеров с поля арбузы берут за копейки - цены опускались и до 50 копеек за килограмм.

Что происходит с украинским рынком бахчевых? Место херсонской продукции занял импорт. Везут, в основном, из Турции, Румынии, Греции. Оптовая цена - 15-30 гривен за килограмм, и дешевле не будет по объективным причинам. Следовательно, в торговых сетях - 30-40 гривен за килограмм, что в 2-3 раза дороже, чем год назад. Отмечу, что в крупном ритейле доминирует именно импортная продукция.

Еще 20% рынка бахчевых традиционно занимала отечественная продукция, произведенная на Закарпатье, в Днепропетровской области, центральных регионах страны.

В этом сезоне ее доля не изменилась. Но кардинально изменились цены - они попросту подтянулись под импортные, хотя по качественным характеристикам закарпатские арбузы все же не могут сравниться ни с херсонскими, ни с турецкими - они менее крупные, не такие сладкие и т.д. Но цена - такая же или почти такая же.

То есть, получается, что за год ценник на арбузы из большинства украинских регионов вырос в несколько раз. Хотя, понятно, что себестоимость настолько сильно не выросла. В среднем арбуз обходится фермерам по 6-7 гривен за килограмм, это уже с учетом повышенных накладных расходов. Но продают продукцию почему -то не по 10-12 гривен, а по 30 гривен за килограмм. Включается рыночное ценообразование - ценники подтягиваются под ту цену, которую выставляют на доминирующий на рынке товар, то есть, на импорт", - пояснил Хорев.

С дынями, по его словам, ситуация еще хуже. "Дыни очень дорогие - порядка 50 гривен за килограмм. Отечественные можно найти по 20 гривен. Но по размеру они, скорее, на яблоки похожи, чем на дыни. Было несколько партий из Средней Азии. Но там очень сложная логистика - везут через Россию, Балканы. В итоге, ценник достигает 200-300 гривен за килограмм. Хотя, конечно, ценители узбекской дыни остались, и они готовы выкладывать за этот "деликатес" любые деньги", - отметил Хорев.

По его словам, ситуация, аналогичная той, что сегодня наблюдается на рынке бахчевых - когда ценники на импорт зашкаливают, а отечественная продукция их не только не сбивает, но и дорожает до такого же уровня, может повторится в других сегментах плодоовощного рынка. В частности, по луку, который в этом сезоне будет в дефиците.

Поэтому те фермеры, которые в этом году смогут получить и сохранить урожай овощей и фруктов могут рассчитывать на хорошую прибыль. Украинцам же придется переплачивать, - подытожил эксперт.