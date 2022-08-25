Starlink снижает цены на интернет до - 50%. Для Украины цена на месячную подписку на спутниковый интернет Starlink снизилась с 100 до 60 долларов или на 40%.

Об этом сообщает The Verge.

По данным ресурса, пользователи из Нидерландов будут платить за интернет от Starlink 105 евро в месяц вместо 124 евро.

В Британии стоимость подписки снизилась до 75 фунтов стерлингов с 89 фунтов стерлингов, в Мексике до 1100 мексиканских песо с 2299 мексиканских песо, а в Германии до 80 евро с 100 евро.

В то же время пользователи в Чили и Бразилии сообщают о снижении цен примерно на 50%.

"Цены снижаются "в ответ конъюнктуру местного рынка", - пишут в The Verge.

Напомним, Starlink - это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет. На данный момент в Украине растет число пользователей спутникового интернета Starlink.

22 августа мы рассказывали, как Польша поставила в Украину пять тысяч терминалов Starlink для спутникового доступа в интернет.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине работает спутниковый интернет от Илона Маска.