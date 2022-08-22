Польша поставила в Украину пять тысяч терминалов Starlink для спутникового доступа в интернет. Фото
Польша передала Украине пять тысяч спутниковых терминалов Starlink.
Об этом в своем Telegram-канале пишет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Сообщается, что на сегодняшний день в Украине находится уже более 18 тысяч таких терминалов.
Starlink - это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине работает спутниковый интернет от Илона Маска.
Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.
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