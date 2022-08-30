В вторник, 30 августа, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о возврате акцизов на топливо.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Документ предполагает:

возврат акциза на газ (52 евро за 1 тысячу литров);

акциз и НДС для альтернативных видов топлива (100 евро за 1 тысячу литров);

акциз на бензин и дизель (100 евро за 1 тысячу литров).

Напомним, что акциз на топливо был отменен в марте для стимулирования активности бизнеса в период войны. 16 августа Верховная Рада провалила этот законопроект, так как он вызвал возмущение общественности - возвращение акцизов подстегнёт рост цен.

Как писала "Страна", принятие законопроекта о возвращении акциза будет означать удорожание бензина. По предварительным подсчетам, это увеличит стоимость топлива на 4-4,5 гривны за литр, что, вполне вероятно, сразу повлечет за собой рост цен на другие товары.

Однако в Кабмине считают, что возврат акциза на топливо не повлияет на его стоимость для населения. Такое заявление сделал первый заместитель министра экономики Денис Кудин, говорится в сообщении на сайте Минэкономики.

"Акциз – это главный механизм наполнения дорожного фонда. Враг разрушает нашу инфраструктуру – дороги, мосты, очень нужные для экономики. Следовательно, нужен источник средств для их ремонта. И этот источник – дорожный фонд", – заявил Кудин.