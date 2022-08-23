Осенью в Украине значительно подорожают овощи, цены на них поднимутся сразу на 10-15%. В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину цены на продукты в выросли на 20-30%.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук в ходе брифинга 22 августа.

Сейчас цена на овощи сдерживается сезонным фактором, поскольку в сезон сбора овощей увеличивается предложение. Однако уже осенью стоит ожидать скачка цен.

"Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября месяца. Учитывая то, что определенное количество украинцев выехали заграницу, это также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы", - сказал Марчук.

По его словам, осенью может вырасти также цена на хлеб и хлебобулочные изделия из-за того, что благодаря возобновлению аграрного экспорта в Украине будет расти стоимость зерна на внутреннем рынке.

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