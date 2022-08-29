Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил доработанный законопроект 7668-д по возвращению акцизов.

Об этом сообщил член комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Главные изменения:

По газу возвращается акциз в размере 52 евро/1000 (а не 100 евро как было в правительственном варианте). Акциз и НДС для альтернативных видов топлива, с добавлением биоэтанола, тоже приравнивается к 100 евро/1000 (сейчас было как до войны: 162 евро/1000 литров). Все остальное (бензин и дизель) 100 евро/1000 литров, как и предлагало правительство.

Акциз на топливо был отменен в марте для стимулирования активности бизнеса в период войны. Теперь правительство хочет его вернуть, однако 16 августа Верховная Рада провалила этот законопроект, так как он вызвал возмущение общественности - возвращение акцизов подстегнёт рост цен.

Как писала "Страна", принятие законопроекта о возвращении акциза будет означать удорожание бензина. По предварительным подсчетам, это увеличит стоимость топлива на 4-4,5 гривны за литр, что, вполне вероятно, сразу повлечет за собой рост цен на другие товары.

Вместе с тем, как сообщалось, в Кабмине считают, что возврат акциза на топливо не повлияет на его стоимость для населения.