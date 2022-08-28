Не прошло и двух недель, как снова парламент будет увеличивать расходы на оборону. В частности, предусматривается выделение дополнительных 2 млрд грн на расходы для Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк от партии "Голос" в своем канале Телеграм.

Соответствующая правка внесена в законопроект №7681, который планируется рассмотреть на ближайшем заседании.

Железняк напомнил, что только 15 августа нардепы проголосовали за то, чтобы выделить 270 млрд грн на оборону.

Как писала "Страна", в Минобороны Украины предлагают госслужащим и нардепам пройти обязательную военную подготовку.

Ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали, существует ли угроза наземного наступления с территории Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.