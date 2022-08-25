Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил пройти обязательную военную подготовку госслужащим и нардепам.

Об этом он написал в колонке для "Украинской правды".

"Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.п.", - заявил Резников.

Министр обороны Украины считает, что все сферы должны предусматривать необходимость быть готовым к обороне. В этой связи он предложил употреблять термин "умная милитаризация". Как пример он привел военную подготовку в Израиле, Швеции и Швейцарии.

Резников также считает, что навыки обороны должны обрести не только чиновники, но и остальные граждане, так как "каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта и привычной жизни".

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