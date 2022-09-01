В украинских магазинах взлетели цены на многие товары - бытовую технику, посуду, обувь, одежду.

Только за два последних месяца - с июня по август - некоторые позиции, к примеру, бытовая техника и электроника, подорожали на 20-25%. Причем, как говорят сами продавцы, с осени рост цен продолжится. В частности, в сентябре все может подорожать еще на 10-15% и больше.

Переписывая ценники, в магазинах ссылаются на рост курса доллара и сложную логистику.

Но даже в долларах и евро стоимость многих товаров в Украине заметно выросла.

К примеру, итальянский сервиз марки Villa dEste на 18 предметов в наших интернет-магазинах стоит 8-11 тысяч гривен, при том, что в Италии такой же сейчас можно купить по скидке всего за 49-59 евро. Полная цена - 150 евро, но это все равно в 1,5-2 раза дешевле, чем у нас.

Одна из причин космических цен - сбой прямой доставки из зарубежных интернет-магазинов. С начала войны многие площадки не отправляют товар в Украину. То есть, снизилась конкуренция, которая в последние годы сдерживала рост ценников.

Чтобы сэкономить, многие украинцы выбирают товары на заграничных интернет-площадках, и заказывают доставку на адреса своих знакомых и друзей, уехавших в Европу.

А те, получив посылку, затем переправляют ее в Украину. Доставка "на перекладных" обходится в 10-20 евро, но все равно, по итогу получается значительно дешевле, чем покупка в украинских магазинах. Еще один бонус - выбор в европейских интернет-магазинах заметно шире, чем у нас (в Украине идет сужение ассортимента) Некоторые наши беженцы уже даже начали подрабатывать на посреднических услугах - принимают заказы на покупку и отправку товара в Украину за небольшое вознаграждение.

Разбирались, почему в украинских магазинах зашкаливают ценники, и что будет дальше.

Плюс 60% на технику

О том, как в Украине с начала войны менялись ценники, мы уже писали. Удорожание логистики и рост валютного курса ударил по стоимости многих товаров. Но пока в стране были старые запасы, цены росли не сильно. В отдельные периоды покупка в Украине обходилась даже дешевле, чем в европейском интернет-магазине - учитывая снижение платежеспособного спроса, продавцы часто объявляли акции и распродажи.

Но по мере вымывания товарных запасов ситуация начала меняться.

Летом ценники на многие товары просто взлетели. Причин несколько - отмена льгот по налогам на импорт, рост курса доллара и евро, а также сложная логистика - фуры выстаивают на границе неделями, что существенно удорожает доставку.

Так, по данным сети "Алло", с июня ценники на бытовую технику и электронику выросли на 20-36%. Из-за возврата НДС к цене добавилось 20%, плюс — таможенная пошлина 10-16% (к примеру, на электронику).

Кроме того, на 25% девальвировала гривна. То есть, если бы продавцы руководствовались сугубо арифметикой, цены выросли бы еще на четверть. Но многие сети пока не решаются повышать расценки так резко. И пока только констатируют, что по импорту есть потребность повышения цен на 45%-60%. Такое подорожание, по их словам, будет, но растянется на несколько месяцев. И это при условии, что не введут еще дополнительные 10% на импорт (а от этой идеи власти пока не отказались) - тогда все подорожает еще больше.

Коммерческий директор сети "Фокстрот" Вячеслав Склонный выделяет несколько тенденция на рынке бытовой техники и электроники.

Во-первых, сокращение ассортимента. Хотя большинство сетей наладили логистику, ассортимент, по сравнению с довоенным, сократился на 30-50% в зависимости от товарной категории. По каждой категории ритейл определяет "базовый минимум" из 15-20 товаров, и пытается его обеспечить. А с остальным - как получится. Скажем, по смартфонам такой минимум - 50 моделей. То, чего на данный момент нет в наличии, можно заказать, но придется ждать от одного до трех месяцев.

Во-вторых, растут цены. Тут, по словам Склонного, сыграло роль несколько факторов - валютный курс, который с начала войны вырос на 33%, логистика (она прибавила к цене товара примерно 5%), мировая тенденция подорожания техники (стоимость чипов выросла за два года в 12 раз, металла — в 2,5 раза, полимеров - на 50% и т.д). И этот процесс продолжается - поставщики прогнозируют рост цен еще на 5-10% в ближайшее время.

Все эти факторы дают прибавку к цене в Украине на рекордные 48%.

Ценники в украинских магазинах сейчас зачастую заметно выше, чем в европейских. К примеру, iPhone 13 512 Gb, который в Германии стоит 900-1000 евро, у нас продается за 53 тысячи (около 1400 евро). В некоторых сетях эта модель есть со скидкой — за 44,5-45, но это все равно дороже, чем в Европе без скидок.

Наценка на "роскошь"

Заоблачные ценники сейчас и на другие товары. Особенно те, которые в войну считаются "излишеством".

Скажем, столовый сервиз итальянской марки Villa dEste на 6 персон (18 предметов) на Rozetka стоит порядка 8600, а в Италии такие же сейчас на распродаже по 59,99 евро.

Сервиз этого же производителя, но из другой коллекции (Servizio tavola Santiago в итальянском интернет-магазине oo-home.shop стоит по скидке 116,1 евро (полная цена - 129 евро). На Rozetka такой же выставлен за 11 139 гривен (около 300 евро).

Солнцезащитные очки Dolce&Gabbana серии Gradient, которые в европейских магазинах стоят около 15 евро, в украинских предлагаются за 10 тысяч гривен (в обеих случаях - без скидок и акций) или больше 260 евро.

При этом заметно сузился ассортимент "необязательных" в военное время покупок. Многие товары везут под заказ - нужно вносить предоплату и ждать, минимум, месяц.

Осенний гардероб подорожает

С одеждой и обувью, на первый взгляд, ситуация пока более благоприятная. По данным Госстата за июль (более свежей информации на данный момент нет) одежда, по сравнению с июнем, подешевела на 3,2%, а, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года - на 2,6%. Цены на обувь снизились на 3,8% и 2,4% соответственно. Но в июле как раз стартовали распродажи. Кроме того, многие магазины дополнительно снизили ценники, пытаясь избавиться от товарных запасов, продажи которых из-за снижения платежеспособности населения, идет туго. Еще один фактор - активизация местных производителей, и мода на украинские "луки", то есть, на рынке выросла конкуренция со стороны отечественных швейников.

Но новые коллекции импортной одежды и обуви, которые уже появляются в наших магазинах, по сравнению с прошлогодними подорожали, минимум, на 15-20%.

По словам владелицы компании RITO (трикотажная одежда) Татьяны Абрамовой, вырастут ценники и на осенние коллекции отечественного производства. "Подорожает на 10-15% из-за роста цен на пряжу и курса", - пояснила нам Абрамова.

При этом увеличился разрыв с европейскими ценниками (которые и ранее зачастую были ниже, чем в Украине).

К примеру, женская футболка Calvin Klein из новой коллекции в интернет-магазине украинской MD Group стоит около 2700, а на итальянских интернет-площадках - порядка 45 евро (чуть больше 1700 гривен).

Отметим, что в последнее время украинцы активно заказывали одежду и обувь на заграничных интернет-площадках, что было особенно выгодно в период распродаж. Но многие с начала войны товары в нашу страну не доставляют.

Также в нашей стране пока не возобновили работу некоторые сетевые магазины, в частности, Zara, H&M и др.

Покупают через беженцев

Многие украинцы переплачивать не готовы. Поэтому активно ищут способы сэкономить на покупках. Один из популярных сейчас каналов доставки импортных товаров - через наших беженцев в Европе.

"Всегда покупала детям одежду и обувь в интернет-магазине Next. Но с начала войны он прекратил доставку в нашу страну. Поэтому заказываю на адрес знакомых в Германии. Они затем переправляют мне в Украину - на "перекладных" (теми, кто едет по делам в Украину) или перевозчиками, которых сейчас очень много", - говорит нам киевлянка Ольга.

Отметим, что с началом войны, когда украинские беженцы хлынули в Европу, в разы выросло количество мелких перевозчиков - они ездят на микроавтобусах и перевозят пассажиров и посылки. За передачи берут в зависимости порядка 5-7 евро за килограмм. То есть, если товар не тяжелый, к примеру, одежда, получится недорого - за 5 евро могут привезти уже несколько единиц.

На посреднических услугах (получение товара на адрес в Европе и переправка в Украину) некоторые беженцы уже построили мини-бизнес. "Человек выбирает на интернет-площадке и оплачивает своей картой, но доставку заказывает на мой польский адрес. Я получаю, и отправляю на украинский адрес через украинского же перевозчика. Мои услуги стоят до 10 евро. Правда, по доставке есть ограничения - объемные посылки или технику берут неохотно (с ней могут быть вопросы на границе). Но вот по одежде, обуви и всякой мелочи все уже отлажено.

Могу также найти нужный товар в польском магазине, посмотреть, что выгодно купить по скидкам и рекомендовать клиенту. Сначала знакомым заказывала, потом знакомым знакомых, в общем, включилось "сарафанное радио", - рассказала нам жительница Киевской области Виктория, которая сейчас находится в Польше.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на овощи в Украине вырастут на 10-15%.

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