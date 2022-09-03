ЕС хорошо подготовлен к экстремальному варианту манипулирования Москвой поставками газа - еврокомиссар
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз хорошо подготовлен к "экстремальному варианту манипулирования Москвой поставками газа".
Так он прокомментировал остановку "Северного потока-1" со стороны России.
"Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать", - добавил Джентилони.
При этом ВВС сообщает, что в следующую пятницу соберутся министры энергетики стран ЕС, чтобы обсудить проблемы с поставками газа из России.
Отметим, что накануне агентство Reuters сообщило, что "Газпром" возобновил прокачку газа по "Северному потоку-1".
Хотя перед этим "Газпром" заявлял о невозможности ремонтировать "Северный поток".
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