Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз хорошо подготовлен к "экстремальному варианту манипулирования Москвой поставками газа".

Так он прокомментировал остановку "Северного потока-1" со стороны России.

"Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать", - добавил Джентилони.

При этом ВВС сообщает, что в следующую пятницу соберутся министры энергетики стран ЕС, чтобы обсудить проблемы с поставками газа из России.

Отметим, что накануне агентство Reuters сообщило, что "Газпром" возобновил прокачку газа по "Северному потоку-1".

Хотя перед этим "Газпром" заявлял о невозможности ремонтировать "Северный поток".

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