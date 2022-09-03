Еврокомиссия назвала цинизмом решение России об остановке "Северного потока".

Об этом написал в Twitter глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, это "является еще одним подтверждением ненадежности "Газпрома" как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты".

Отреагировала на ситуацию и компания Siemens Energy, производитель турбины, которую Россия остановила для ремонта: "Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке производства".

Напомним, "Газпром" сообщал, что газопровод "Северный поток - 1" будет закрыт с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября до момента оплаты предоставленного топлива в полном объеме.

Ранее мы писали, что газопровод "Северный поток - 1" уже не в первый раз останавливает свою работу по причине неисправности и проведения технических работ. Так, с 11 по 21 июля газопровод уже находился на техобслуживании.

Также "Страна" сообщала, что 7 августа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что технические процедуры по газопроводу "Северный поток" невозможно завершить из-за антироссийских санкций.