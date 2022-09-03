Российский "Газпром" в субботу, 3 сентября, снова включил газопровод "Северный поток-1".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство ссылается на данные на сайте "Газпрома", которые показывают, что за последний час по трубе прошло 184 кВтч/ч.

Напомним, еще сегодня днем, 3 сентября, "Газпром" объяснил остановку газопровода "Северный поток-1" невозможностью ремонта турбины из-за санкций.

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", - говорилось в сообщении "Газпрома".

При этом представитель немецкой Siemens Energy заявил в ответ, что компания не считает заключение "Газпрома" убедительной причиной для остановки газопровода. Дословно возражение немецкой компании звучит так: "Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства".

Также мы писали, что 7 августа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что технические процедуры по газопроводу "Северный поток" невозможно завершить из-за антироссийских санкций.