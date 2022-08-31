Глава российского концерна "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компрессорная станция "Портовая" газопровода "Северный поток" сейчас загружена на 20%. Причиной этого он назвал антироссийские санкции.

Его слова передают российские СМИ.

"Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность", - сказал Миллер и добавил, что западные политики "уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку".

Как сообщала "Страна", "Газпром" уведомил об остановке газопровода "Северный поток - 1" с 04:00 по московскому времени 31 августа по 04:00 по московскому времени 3 сентября. Остановка официально объясняется необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60.

При этом "Северный поток - 1" уже не в первый раз останавливает свою работу по причине неисправности и проведения технических работ. Совсем недавно, с 11 по 21 июля, газопровод уже находился на техобслуживании.