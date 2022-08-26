Западные санкции до сих пор мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Об этом заявил МИД России в сообщении на своем сайте.

Также МИД заявил, что РФ считает важным, чтобы все стороны добросовестно выполняли стамбульские соглашения по экспорту зерна.

При этом, по его мнению, география движения судов, вышедших из черноморских портов Украины, не соотносится с задачами ООН по помощи нуждающимся в Африке и Азии.

Ранее "Страна" писала, что комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из России не представляют угрозы американской индустрии, поэтому для антидемпинговых пошлин нет оснований.

Также мы сообщали, что Министерство инфраструктуры Украины подвело итоги 20 дней работы инициативы "Зерновой коридор". За эти 20 дней из украинских морских портов вышли 27 судов, на борту которых совокупно вывезено 670 тысяч тонн агропродукции.