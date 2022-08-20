Министерство инфраструктуры Украины подвело итоги 20 дней работы инициативы "Зерновой коридор". За эти 20 дней из украинских морских портов вышли 27 судов, на борту которых совокупно вывезено 670 тысяч тонн агропродукции.

Также зашло под загрузку 18 судов, на рассмотрении находится около 40 заявок на вход в порты.

Кроме этого, глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что вывоз сельхозпродукции из Украины планируется увеличить.

"С 1 августа из трех украинских портов вывезено 656 тыс. 349 тонн зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти", - сказал Акар.

Отметим, что сегодня из украинских портов вышли 2 очередные судна в рамках "Зернового коридора".

Ранее Deutsche Welle написали, что договор об экспорте зерна из Украины пока не дает желаемых результатов в борьбе с мировым продовольственным кризисом.

Также "Страна" сообщала, что министр аграрной политики Николай Сольский призвал спокойно отнестись к случаям отказа от украинского зерна.

Кроме того, мы писали, что по данным The Economist, экспорт зерна из Украины после разблокировки портов превысит довоенные показатели.