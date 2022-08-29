Страны Балтии направили Еврокомиссии свои предложения по 8-му пакету санкций против России. Они касаются мер в отношении торговли, энергетики, а также включают новые ограничения по SWIFT.

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в беседе с немецкой газетой Die Welt.

"Мы по крайней мере хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций. - ред.) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций", - заявил дипломат.

Министры иностранных дел ЕС также должны обсудить на этой неделе призыв Украины запретить российским туристам посещать Европу.

По данным издания, эта идея, которая будет обсуждаться на двухдневной встрече 30 августа в Праге, разделила страны ЕС: некоторые полностью с ней согласны, в то время как другие сопротивляются, опасаясь, что она закроет дверь для россиян-диссидентов.

Напомним, ранее мы писали, что Боррель заявил, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки.

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