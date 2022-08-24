Западные санкции ранят, но не сокрушают российскую экономику.

Статья с таким заголовком появилась в The Washington Post.

Авторы пишут, что после того, как западный мир ввел широкий пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, предполагалось, что эти меры обрушат экономику агрессора.

"Однако прошло полгода, и ситуация до сих пор неоднозначная — санкции не ударили по России так больно, как предполагалось", – говорится в статье.

Хотя большинство экономистов сходятся во мнении, что Россия испытывает реальный ущерб, который со временем будет расти, ситуация в экономике еще не похожа на крах.

"Падение курса рубля быстро прекратилось после того, как государство ограничило валютные операции и после того, как российский импорт резко упал — экономическую картину вряд ли можно назвать здоровой, но она успокоила опасения общественности по поводу валютного кризиса… Россия продолжает ежемесячно зарабатывать миллиарды долларов. Чтобы нанести еще больший ущерб, говорят экономисты, ЕС должен сократить главный спасательный круг России: доходы от экспорта нефти и газа", – пишет The Washington Post.

Между тем война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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