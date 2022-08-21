Турция на уровне заместителей министров финансов пообещала США не допустить обхода западных санкцией гражданами или организациями России.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Состоялся телефонный разговор, в котором были задействованы заместитель министра финансов Юнус Элитас и его американский коллега Уолли Адейемо. Турция дала обещание не помогать России в обходе санкций, но при этом отметив, что ее позиция по этому вопросу не изменилась.

"Выступая против вторжения России в Украину и предоставляя беспилотники для помощи Киеву в войне, Турция воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти" - напоминает позицию Турцию Вloomberg.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин выигрывает войну на энергетических рынках.

По данным Politico, США могут пересмотреть бизнес-отношения с Турцией после ее сближения с Россией.

Напомним, ранее Минфин США выражал обеспокоенность тем, что РФ использует Турцию для уклонения от санкций.