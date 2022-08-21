Турция заявила, что не допустит, чтобы Россия обошла санкции
Турция на уровне заместителей министров финансов пообещала США не допустить обхода западных санкцией гражданами или организациями России.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Состоялся телефонный разговор, в котором были задействованы заместитель министра финансов Юнус Элитас и его американский коллега Уолли Адейемо. Турция дала обещание не помогать России в обходе санкций, но при этом отметив, что ее позиция по этому вопросу не изменилась.
"Выступая против вторжения России в Украину и предоставляя беспилотники для помощи Киеву в войне, Турция воздерживается от присоединения к западным санкциям в отношении Москвы, которая остается ключевым поставщиком природного газа и сырой нефти" - напоминает позицию Турцию Вloomberg.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин выигрывает войну на энергетических рынках.
По данным Politico, США могут пересмотреть бизнес-отношения с Турцией после ее сближения с Россией.
Напомним, ранее Минфин США выражал обеспокоенность тем, что РФ использует Турцию для уклонения от санкций.