Минфин США обеспокоен, что Россия использует Турцию для обхода санкций. Такое мнение озвучил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо на встрече с замминистра финансов Турции Юнус Элиташ.

Стороны обсуждали санкции против РФ и усилия, направленные на применение и соблюдение антироссийских санкций. "Адейемо озвучил обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели США и еще 30 стран", - говорится в сообщении Минфина.

Ранее Financial Times писала, что страны Запада рассматривали вопрос о возможных ограничениях в отношении Турции, если она будет помогать России в обходе санкций.

Источники Politico утверждают, что Вашингтон может призвать американские компании уйти из Турции. На данный момент, по мнению издания, Эрдоган играет роль "двойного агента", но при этом не переходит грань, за которой будет уклонение РФ от санкций.

Как писала "Страна", Турция заявила о формировании новой архитектуры безопасности в Европе после окончания войны в Украине. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, усилия Анкары по достижению "зернового соглашения" между Украиной и Россией, стали "витриной" турецкой дипломатии.