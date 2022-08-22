США хотят усилить режим применения санкций против России.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Вашингтон планирует ужесточить санкционный режим "с целью ликвидировать остающиеся возможности, позволяющие Путину получать доходы, необходимые для продолжения войны в Украине, даже если ЕС продолжает покупать российские нефть и газ".

По информации издания, также Штаты планируют заставить Китай и Индию сократить торговлю с Россией и ограничить ее доходы от экспорта и импорта.

Ранее "Страна" сообщала, что Минфин США выразил обеспокоенность по поводу того, что Россия использует Турцию для обхода санкций. Такое мнение озвучил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо на встрече с замминистра финансов Турции Юнус Элиташ.

После этого Турция на уровне заместителей министров финансов пообещала США не допустить обхода западных санкцией гражданами или организациями России.