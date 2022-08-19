Министерство финансов США исключило из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий физическим лицам, которые не находятся на территории России.

Об этом сообщается на сайте американского Минфина, в соответствующей обновленной лицензии ведомства.

В предыдущей версии лицензии исключения касались только граждан США.

В документе сказано, что разрешены "все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации", и которые ранее были запрещены указом американского президента Джо Байдена.

Кроме того, Минфин США разрешил сделки, связанные с закрытием счетов физических лиц в банках, попавших под санкции против РФ.

Ранее "Страна" писала, что крупнейшие американские банки, включая JP Morgan и Bank of America, возвращаются к торговле российскими облигациями после разъяснения Минфина США, согласно которому банки могут предлагать клиентам помощь в осуществлении сделок, если это поможет держателям "избавиться от подобных активов".

Также мы сообщали, что Минфин США разрешил до 5 декабря операции с Банком России, ВЭБ, "Открытием", "Совкомбанком", Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на введенные против этих банков санкции.