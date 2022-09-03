Российский "Газпром" объяснил остановку газопровода "Северный поток-1" невозможностью ремонта турбины из-за санкций.

Об этом "Газпром" сообщил в своем Telegram-канале.

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", - пишет "Газпром", намекая на санкции.

Напомним, "Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток" не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.

В тоже время, представитель немецкой Siemens Energy заявил в ответ, что компания не считает заключение "Газпрома" убедительной причиной для остановки газопровода. Дословно возражение немецкой компании звучит так: "Это рутинная процедура, входящая в работы по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке производства".

Ранее "Газпром" сообщал, что газопровод "Северный поток-1" будет закрыт с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября до момента оплаты предоставленного топлива в полном объеме.

Также мы писали, что 7 августа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что технические процедуры по газопроводу "Северный поток" невозможно завершить из-за антироссийских санкций.