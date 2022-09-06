"Только сумерки да снег". "Газпром" выпустил пугающее Европу видео о грядущих холодах
Российская компания "Газпром" выпустила ролик о холодной зиме. Вероятно, он предназначен для западной аудитории и призван запугать Европу.
В коротком видео показаны зимние городские пейзажи, а также узлы газопровода "Северный поток" и центральный офис "Газпрома" в петербургском общественно-деловом комплексе "Лахта-центр" (как его называют местные жители, "великая кукурузина"). Кадры мелькают под песню на стихи Юрия Визбора:
А зима будет большая.
Вот, взгляни-ка, за рекой
Тихо осень умирает,
Машет желтою рукой.
Плачут мокрые осины,
Плачет дедушка Арбат,
Плачет синяя Россия,
Превратившись в снегопад
И, сугробы сокрушая,
Солнце брызнет по весне.
А зима будет большая -
Только сумерки да снег.
Ранее "Страна" приводила заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции.
Также мы писали, что "Газпром" утверждает, что состояние последнего вышедшего из строя двигателя газопровода "Северный поток - 1" не отвечает "требованиям промбезопасности РФ". Ростехнадзор выдал "Газпрому" предостережение о необходимости приостановки эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая" по причине обнаружения утечки масла.