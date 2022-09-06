Российская компания "Газпром" выпустила ролик о холодной зиме. Вероятно, он предназначен для западной аудитории и призван запугать Европу.

В коротком видео показаны зимние городские пейзажи, а также узлы газопровода "Северный поток" и центральный офис "Газпрома" в петербургском общественно-деловом комплексе "Лахта-центр" (как его называют местные жители, "великая кукурузина"). Кадры мелькают под песню на стихи Юрия Визбора:

А зима будет большая.

Вот, взгляни-ка, за рекой

Тихо осень умирает,

Машет желтою рукой.

Плачут мокрые осины,

Плачет дедушка Арбат,

Плачет синяя Россия,

Превратившись в снегопад

И, сугробы сокрушая,

Солнце брызнет по весне.

А зима будет большая -

Только сумерки да снег.

Ранее "Страна" приводила заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции.

Также мы писали, что "Газпром" утверждает, что состояние последнего вышедшего из строя двигателя газопровода "Северный поток - 1" не отвечает "требованиям промбезопасности РФ". Ростехнадзор выдал "Газпрому" предостережение о необходимости приостановки эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая" по причине обнаружения утечки масла.