Кремль предупредил, что Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Песков обвинил "коллективный Запад" в решении перекрыть транзит по важнейшему газопроводу "Северный поток".

"Проблемы с прокачкой газа возникли из-за санкций, введенных западными странами против нашей страны и ряда компаний. Нет никаких других причин, которые могли бы вызвать эту проблему с насосом", - заявил он.

"На сегодняшний день это самое ясное признание России в том, что ее сокращение энергопоставок является ответом на западные санкции", - резюмирует The Telegraph.

Между тем российская компания "Газпром" утверждает, что состояние последнего вышедшего из строя двигателя газопровода "Северный поток - 1" не отвечает "требованиям промбезопасности РФ". Ростехнадзор выдал "Газпрому" предостережение о необходимости приостановки эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая" по причине обнаружения утечки масла.

"Газпром" также объявил о полной остановке "Северного потока" на неопределенный срок, из-за чего цены на газ в Европе снова поползли вверх.