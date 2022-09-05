Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что граждане стран ЕС устали от последствий санкций против России и испытывают беспокойство из-за будущей зимы.

"Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны", - заявил он.

Боррель также заявил, что Евросоюз должен объяснять гражданам важность усилий по ликвидации стратегической зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

Напомним, "Газпром" в конце прошлой недели отключил Северный поток-1, объяснив отключение поломкой оборудования.

На фоне этих новостей курс евро снова упал ниже доллара, обновив 20-летний антирекорд.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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