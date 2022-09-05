В понедельник, 5 сентября, в Украине идет уже 194-й день войны с Россией.

О том, что происходит сейчас на военных и политических фронтах читайте подробнее в итогах дня за 4 сентября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

5 сентября

06.55 На сегодня "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд:

16:30 - Покровск - Днепр - Львов.

(время отправления может изменяться).

06.20 Ночью звуки взрывов слышали в Запорожье и Харьковской области. Об этом пишут в соцсетях.

06.17 Миссия МАГАТЭ пока не дала четкого ответа, все ли в порядке на Запорожской АЭС.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, пока у украинской стороны нет четких данных относительно того, все ли нормально на ЗАЭС с точки зрения контуров безопасности, охлаждения реакторов, с персоналом.

"Мы всего этого не увидели в отчете", – сказал Подоляк.

06.0605 За сутки на южном направлении уничтожены более 100 военных армии РФ, 42 единицы техники и склад боеприпасов. Об этом сообщает командование "Юг".

06.00 В "администрации" оккупированных районов Запорожской области назвали причины постоянных отключений света. По их данным, проблема в обрывах линий электропередач, что, видимо, вызвано обстрелами.

Света регулярно нет и в Херсонской области.