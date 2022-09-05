Минобороны Украины "под протокол" пообещало депутатам Рады, что дату, когда женщины должны будут становится на воинский учёт в любом случае с 1 октября перенесут. Также комитет поддержал законопроект о добровольности воинского учёта женщин.

Об этом депутат Рады от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила в Facebook.

"Была горячая дискуссия на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по вопросу военного учета женщин:

Решили, несмотря на то, что резонансный вопрос в первую очередь касается приказов Минобороны, а не закона, поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений. Минобороны под протокол отметило, что дата 01 октября 2022 года в любом случае будет изменена", – написала она.

Безуглая добавила, что сама отказалась участвовать в голосовании, так как считает, что вопрос гендерного равенства - это не только о равных правах и возможностях, но и об обязанностях и, если внедрять добровольный учет, то для женщин и мужчин.

Ранее о решении комитета Верховной Рады поддержать законопроект о добровольности воинского учёта для женщин сообщил народный депутат Макс Бужанский.

Напомним, вчера разразился большой скандал, когда представитель Минобороны заявил, что женщины, которые с 1 октября должны будут становиться на воинский учёт в обязательном порядке (по утверждённому перечню специальностей), теряют право на выезд за границу во время военного положения.

После этого заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Минобороны предлагает Раде принять законопроект о переходе на добровольный воинский учёт для женщин, но, как оказалось, никакого подобного законопроекта Кабмин в Раду до сих пор не передал.

Зато в парламенте ещё с конца прошлого года лежит законопроект Бужанского о добровольном воинском учёте для женщин.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как украинок готовят к походам в военкоматы с 1 октября.