Комитет по обороне и национальной безопасности Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6482 о добровольном (а не обязательном) воинском учете для женщин.

Об этом сообщил в Telegram автор законопроекта Максим Бужанский.

"Очень надеюсь, что в ближайшее время Рада его проголосует", - заявил он.

Напомним, вчера разразился большой скандал, когда представитель Минобороны заявил, что женщины, которые с 1 октября должны будут становиться на воинский учёт в обязательном порядке (по утверждённому перечню специальностей), теряют право на выезд за границу во время военного положения.

После этого заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Минобороны предлагает Раде принять законопроект о переходе на добровольный воинский учёт для женщин, но, как оказалось, никакого подобного законопроекта Кабмин в Раду до сих пор не передал.

Зато в парламенте ещё с конца прошлого года лежит законопроект Бужанского о добровольном воинском учёте для женщин.

"И это действительно самый быстрый вариант отмены обязательной постановки женщин на воинский учет (если такое намерение у властей действительно есть).

Теперь, после решения комитета, важно когда его вынесут на голосование и проголосуют ли за него депутаты", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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