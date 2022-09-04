Заместитель министра обороны Анна Маляр решила успокоить женщин после того как юрист Минобороны Владимир Смилка заявил, что если женщина станет на воинский учет (а с 1 октября это станет обязательным для женщин по обозначенным Минобороны специальностям), то она не сможет выезжать за границу во время военного положения.

После того, как это заявление стали бурно обсуждать, Маляр написала пост, в котором попросила не "распространять фейки". Сам факт того, что женщины, которые станут на воинский учёт, не смогут выехать за границу она не опровергла, но заявила, что Минобороны уже подало изменения в закон о воинском учете, где список женских специальностей, подлежащих учету, сокращается, а сам учет становится для женщин добровольным.

"На сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете", - заявила она.

В тоже время, отметим, что законопроект, о котором говорит Маляр, пока не принят Радой и, как выяснилось из дискуссии в комментариях к ее посту, даже не подан (а обязанность у женщин вставать на воинский учёт появится уже с 1 октября).

В то же время народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что никаких подобных законопроектов от Кабмина в Раду не приходило. Выяснилось, что это были просто письменные предложения, а не документ, поданный в парламент. Маляр это подтвердила.

Также Безуглая предложила Минобороны просто отложить введение обязательного женского учета на несколько лет. Но Маляр ответила, что это не решает проблемы. "Если просто отсрочить еще на год – остается тот же подход: постановка на учет без альтернативы становиться/не становиться".

Нардеп возразила, что это "пока разговоры и перенаправление в парламент без всяких шагов, кроме письма-позиции".

Напомним, Министерство обороны внесло в Верховную Раду предложения по воинскому учету для женщин: его хотят сделать добровольным. Генштаб и Верховная Рада будут рассматривать и возможность сокращения перечня военно-учетных специальностей для женщин.

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.