Министерство обороны внесло в Верховную Раду предложения по воинскому учету для женщин: его хотят сделать добровольным.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Фейсбуке.

"Опыт развертывания всех воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете", – написала она.

Также Маляр сообщила, что Генштаб и Верховная Рада будут рассматривать и возможность сокращения перечня военно-учетных специальностей для женщин.

"Вместе с тем, для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий", – добавила Маляр.

Напомним, украинки с 1 октября должны стать на воинский учет. Ранее "Страна" разбиралась, что это значит и будут ли женщин выпускать за границу.

Также мы приводили заверения Генштаба, что ставить женщин на воинский учет будут только добровольно.