С 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

Об этом сообщил юрист Министерства обороны Владимир Смилка.

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете военном. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", – пояснил Смилка.

Напомним, с 1 октября женщины определённого Министерством обороны перечня специальностей должны в обязательном порядке стать на воинский учёт.

Минобороны и нардепы заявляли, что сейчас готовится законопроект, по которому постановка на воинский учёт для женщин будет добровольной, однако пока он не принят и непонятно, успеют ли его принять до 1 октября.

Также Минобороны обещало сократить перечень специальностей, с которыми женщины должны становиться на воинский учёт. Но когда это произойдёт - пока непонятно. На данный момент действует прежний список, который представлен на данной инфографике:

Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины предлагает изменить порядок постановки женщин на воинский учет и сделать этот процесс добровольным, но только после войны.

Также "Страна" сообщала, что, по словам замминистра обороны Анны Маляр, Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооруженных Силах среди стран-членов НАТО.