Украина утратила контроль за уровнем радиации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом" в понедельник, 5 сентября.

В "Энергоатоме рассказали, что сегодня утром в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украины перестали приходить данные с датчиков измерения фона на захваченной АЭС.

Специалисты "Энергоатома" сообщают об отказе оборудования по неизвестным причинам.

Ранее мы писали, что, по данным "Энергоатома", Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Также "Страна" сообщала, что в конце августа американские ученые не нашли аномалий в уровне радиации на Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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