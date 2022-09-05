Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в город возвращается много людей, в том числе и на постоянно обстреливаемую Северную Салтовку.

Об этом Терехов заявил в эфире национального телемарафона в понедельник, 5 сентября.

Мэр Харькова сообщил, что в городе запустили несколько новых маршрутов транспорта именно потому, что количество людей растет, и им необходимо добираться в различные точки города.

"Запустили и маршрут на многострадальную Северную Салтовку, потому что очень много людей сегодня приехали и проживают там", - пояснил Терехов.

По его словам, некоторые из вернувшихся селятся даже не у себя дома, а в общежитиях, расселение в которых предлагает Харьковский горсовет.

"Сегодня люди возвращаются, они поселяются у себя в домах. Тех, кто не может поселиться - вследствие того, что они лишились крова над головой (а 150 тысяч харьковчан сегодня лишились крова), мы размещаем их в общежитиях. Люди хотят жить у себя в городе", - сказал мэр Харькова.

Терехов добавил, что тем, кто вернулся, необходимо помнить о мерах безопасности.

"Харьков – это фронтовой город, и нахождение здесь – это все-таки опасность. Поэтому я рекомендую харьковчанам как можно меньше находиться на улице, на открытой местности, чтобы сохранить жизнь и здоровье", - посоветовал мэр.

Терехов пояснил, что абсолютно безопасных районов в Харькове нет, но все же наиболее часто под обстрелы попадают все та же Северная Салтовка и Пятихатки.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как люди выживают в разрушенном жилом массиве Харькова Северная Салтовка.

Также мы писали, что в Харькове решили, что в самых обстреливаемых районах бесполезно вставлять новые окна.