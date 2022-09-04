В ночь с 3 на 4 сентября войска РФ снова ударили по Харькову. Зафиксировано два прилета по Киевскому району города.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, по предварительной информации, прилеты пришлись по частному сектору.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал Игорь Терехов.

Напомним, в ночь на 2 сентября под обстрел попал Холодногорский район Харькова. Туда прилетели ракеты С-300. По информации прокуратуры, удары наносились с территории Белгородской области. Повреждения получили два объекта инфраструктуры. Было разрушено помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы.

Также мы писали о том, что в обращении к украинцам вечером в субботу, 3 сентября, президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта – и на Харьковщине, и на Донбассе, и на юге нашей страны.

Кроме того, сообщалось, что на этой неделе в Харькове в дистанционном формате стартовал учебный год. В школах города 1 сентября начали учебу на 24 тысячи меньше учеников, чем в прошлом году.